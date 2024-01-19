Шестакова Наталья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения26.08.1928
Дата смерти15.05.1974
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1928
Отец: Шестаков Гаврил
Мать: Шестакова Меланья
Рождение ребёнка
23.07.1950
Сын: Шульц Валерий Фридрихович
Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич
Рождение ребёнка
10.08.1951
Сын: Шульц Александр Фридрихович
Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич
Рождение ребёнка
07.04.1955
Дочь: Бабенко Ольга Фридриховна
Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич
Рождение ребёнка
31.07.1959
Дочь: Шульц Фрида Фридриховна
Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич
Рождение ребёнка
04.02.1962
Дочь: Шульц Лариса Фридриховна
Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1964
Дочь: Шукшина Галина Фридриховна
Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич
Смерть
15.05.1974