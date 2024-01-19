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Шестакова Наталья Гавриловна

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Место рождения

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

26.08.1928

Дата смерти

15.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1928

Отец: Шестаков Гаврил

Мать: Шестакова Меланья

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.07.1950

Сын: Шульц Валерий Фридрихович

Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич

Рождение ребёнка
10.08.1951

Сын: Шульц Александр Фридрихович

Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1955

Дочь: Бабенко Ольга Фридриховна

Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич

Рождение ребёнка
31.07.1959

Дочь: Шульц Фрида Фридриховна

Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич

Рождение ребёнка
04.02.1962

Дочь: Шульц Лариса Фридриховна

Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич

Рождение ребёнка
09.02.1964

Дочь: Шукшина Галина Фридриховна

Отец ребёнка: Шульц Фридрих Андреевич

Смерть
15.05.1974
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