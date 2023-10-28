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Шульц Фрида Фридриховна
Шульц Фрида Фридриховна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.1959
Пол
Женский
Отец
Шульц Фридрих Андреевич
1922 г.р.
Мать
Шестакова Наталья Гавриловна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1959
Отец:
Шульц Фридрих Андреевич
Мать:
Шестакова Наталья Гавриловна
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