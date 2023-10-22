Шестаков Лаврентий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Лаврентий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Шестаков Гаврил

Мать: Шестакова Меланья

Рождение ребёнка
1950

Сын: Шестаков Юрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Крестьяникова Роза Семеновна

Рождение ребёнка
03.03.1952

Дочь: Поташева Лариса Лаврентьевна

Мать ребёнка: Крестьяникова Роза Семеновна

Рождение ребёнка
19.09.1954

Сын: Шестаков Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Крестьяникова Роза Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьяникова Роза Семеновна

Смерть
Неизвестно
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