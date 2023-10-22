Шестаков Лаврентий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Шестаков Гаврил
Мать: Шестакова Меланья
Рождение ребёнка
1950
Сын: Шестаков Юрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Крестьяникова Роза Семеновна
Рождение ребёнка
03.03.1952
Дочь: Поташева Лариса Лаврентьевна
Мать ребёнка: Крестьяникова Роза Семеновна
Рождение ребёнка
19.09.1954
Сын: Шестаков Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Крестьяникова Роза Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно