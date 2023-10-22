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Шестаков Юрий Лаврентьевич
Шестаков Юрий Лаврентьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Шестаков Лаврентий Гаврилович
1919 г.р.
Мать
Крестьяникова Роза Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Шестаков Лаврентий Гаврилович
Мать:
Крестьяникова Роза Семеновна
Смерть
1970
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