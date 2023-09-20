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Корноухов Степан Алексеевич

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич

Мать: Корноухова Степанида Ананьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1871

Дочь: (дев.Корноухова) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.12.1872

Дочь: Лосева (дев.Корноухова) Евгения Степановна

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Корноухов Иван Степанович

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.10.1876

Дочь: (дев.Корноухова) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.05.1879

Сын: Корноухов Иван Степанович

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Корноухов Игнатий Степанович

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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