Корноухов Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1871
Дочь: (дев.Корноухова) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.12.1872
Дочь: Лосева (дев.Корноухова) Евгения Степановна
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Корноухов Иван Степанович
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
28.10.1876
Дочь: (дев.Корноухова) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.05.1879
Сын: Корноухов Иван Степанович
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Корноухов Игнатий Степанович
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно