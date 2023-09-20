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Корноухова Степанида Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Корноухов Егор (Георгий) Алексеевич

Отец ребёнка: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корноухов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кузнецова (дев.Корноухова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.10.1866

Дочь: Роспевалова (дев.Корноухова) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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