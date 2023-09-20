Корноухова Степанида Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Корноухов Егор (Георгий) Алексеевич
Отец ребёнка: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Корноухов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кузнецова (дев.Корноухова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич
Рождение ребёнка
27.10.1866
Дочь: Роспевалова (дев.Корноухова) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич
Смерть
Неизвестно