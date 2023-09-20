Корноухова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1871
Дочь: (дев.Корноухова) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Корноухов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
22.12.1872
Дочь: Лосева (дев.Корноухова) Евгения Степановна
Отец ребёнка: Корноухов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Корноухов Иван Степанович
Отец ребёнка: Корноухов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
28.10.1876
Дочь: (дев.Корноухова) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Корноухов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
23.05.1879
Сын: Корноухов Иван Степанович
Отец ребёнка: Корноухов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Корноухов Игнатий Степанович
Отец ребёнка: Корноухов Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно