Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Корноухов Авксентий Федорович

Мать: не указана

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Степанида Ананьевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Корноухов Егор (Георгий) Алексеевич

Мать ребёнка: Корноухова Степанида Ананьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корноухов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Корноухова Степанида Ананьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кузнецова (дев.Корноухова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Корноухова Степанида Ананьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.10.1866

Дочь: Роспевалова (дев.Корноухова) Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Корноухова Степанида Ананьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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