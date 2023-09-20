Корноухов (Лепилин) Алексей Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Корноухов Авксентий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Корноухов Егор (Георгий) Алексеевич
Мать ребёнка: Корноухова Степанида Ананьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Корноухов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Корноухова Степанида Ананьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кузнецова (дев.Корноухова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Корноухова Степанида Ананьевна
Рождение ребёнка
27.10.1866
Дочь: Роспевалова (дев.Корноухова) Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Корноухова Степанида Ананьевна
Смерть
Неизвестно