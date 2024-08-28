Пушкарёва Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарёва Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Владимир Федорович

Отец ребёнка: Пушкарёв Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарёва Неизвестно

Отец ребёнка: Пушкарёв Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Семен Фёдорович

Отец ребёнка: Пушкарёв Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скокова (Пушкарёва) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Пушкарёв Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарёв Федор

Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Пушкарёва Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Пушкарёв Федор

Смерть
08.05.1954

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