Пушкарёва Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарёв Владимир Федорович
Отец ребёнка: Пушкарёв Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарёва Неизвестно
Отец ребёнка: Пушкарёв Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушкарёв Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скокова (Пушкарёва) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Пушкарёв Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пушкарёв Федор
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Пушкарёва Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Пушкарёв Федор
Смерть
08.05.1954