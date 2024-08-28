Пушкарёв Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Возможно Полька
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарёв Владимир Федорович
Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарёва Неизвестно
Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скокова (Пушкарёва) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарёва Прасковья
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Пушкарёва Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья
Смерть
Неизвестно