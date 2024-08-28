Пушкарёв Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарёв Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Возможно Полька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Владимир Федорович

Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарёва Неизвестно

Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Семен Фёдорович

Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скокова (Пушкарёва) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарёва Прасковья

Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Пушкарёва Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Пушкарёва Прасковья

Смерть
Неизвестно

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