Пушкарёв Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушкарёв Федор
Мать: Пушкарёва Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фофанова (Пушкарёва) Ольга
Мать ребёнка: Пушкарёва Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарёва Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарёва Светлана
Мать ребёнка: Пушкарёва Зоя
Смерть
Неизвестно