Пушкарёв Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарёв Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкарёв Федор

Мать: Пушкарёва Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фофанова (Пушкарёва) Ольга

Мать ребёнка: Пушкарёва Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарёва Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарёва Светлана

Мать ребёнка: Пушкарёва Зоя

Смерть
Неизвестно

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