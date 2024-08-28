Пушкарёва Екатерина Федоровна
Место рождениядер. Худышино, Слободской р-н
Дата рождения26.10.1910
Дата смерти22.07.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1910
Отец: Пушкарёв Федор
Мать: Пушкарёва Прасковья
Бракосочетание
17.02.1930
Рождение ребёнка
27.06.1932
Дочь: Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Менчиков Василий Михайлович
Смерть
22.07.1994
Слободской, город Слободской, Кировская область