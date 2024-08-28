Пушкарёва Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарёва Екатерина Федоровна

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Место рождения

дер. Худышино, Слободской р-н

Дата рождения

26.10.1910

Дата смерти

22.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1910

Отец: Пушкарёв Федор

Мать: Пушкарёва Прасковья

Бракосочетание
17.02.1930

Муж: Менчиков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1932

Дочь: Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Менчиков Василий Михайлович

Смерть
22.07.1994
Слободской, город Слободской, Кировская область

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