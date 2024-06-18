Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти27.04.1983
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Богдан Василий
Мать: Богдан Маланья Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковальчук Степан
Рождение ребёнка
17.12.1951
Дочь: Дойлидова (Ковальчук) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Ковальчук Степан
Рождение ребёнка
01.07.1954
Сын: Ковальчук Владимир Степанович
Отец ребёнка: Ковальчук Степан
Смерть
27.04.1983