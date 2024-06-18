Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна

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Место рождения

Карповичи, Светлогорский район, Гомельская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

27.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Богдан Василий

Мать: Богдан Маланья Титовна

Карповичи, Светлогорский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Степан

Рождение ребёнка
17.12.1951

Дочь: Дойлидова (Ковальчук) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Ковальчук Степан

Рождение ребёнка
01.07.1954

Сын: Ковальчук Владимир Степанович

Отец ребёнка: Ковальчук Степан

Смерть
27.04.1983

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