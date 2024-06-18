Ковальчук Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Степан

Ковальчук Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
17.12.1951

Дочь: Дойлидова (Ковальчук) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1954

Сын: Ковальчук Владимир Степанович

Мать ребёнка: Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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