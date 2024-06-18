Ковальчук Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1951
Дочь: Дойлидова (Ковальчук) Валентина Степановна
Мать ребёнка: Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1954
Сын: Ковальчук Владимир Степанович
Мать ребёнка: Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно