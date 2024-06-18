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Богдан Маланья Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдан Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Богдан Василий

Карповичи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдан Федор Васильевич

Отец ребёнка: Богдан Василий

Карповичи, Светлогорский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богдан Василий

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Богдан Василий

Карповичи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.11.1933

Дочь: Ковалькова (Богдан) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Богдан Василий

Карповичи, Светлогорский район, Гомельская область
Смерть
19.03.1981

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