Богдан Маланья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.03.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богдан Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Богдан Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богдан Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богдан Василий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Богдан Василий
Рождение ребёнка
07.11.1933
Дочь: Ковалькова (Богдан) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Богдан Василий
Смерть
19.03.1981