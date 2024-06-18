Богдан Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богдан ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богдан Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Богдан Маланья Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богдан Маланья Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богдан Маланья Титовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ковальчук (Богдан) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Богдан Маланья Титовна
Рождение ребёнка
07.11.1933
Дочь: Ковалькова (Богдан) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Богдан Маланья Титовна