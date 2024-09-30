Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна
Место рождения
Дата рождения22.11.1867
Дата смерти25.01.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1867
Бракосочетание
18.03.1890
Муж: Лобия Адам Иосифович
Рождение ребёнка
01.02.1894
Сын: Лобия Иосиф Адамович
Отец ребёнка: Лобия Адам Иосифович
Рождение ребёнка
06.11.1898
Сын: Лобия Адам Адамович
Отец ребёнка: Лобия Адам Иосифович
Рождение ребёнка
?.06.1907
Дочь: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна
Отец ребёнка: Лобия Адам Иосифович
Рождение ребёнка
13.08.1910
Дочь: Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна
Отец ребёнка: Лобия Адам Иосифович
Смерть
25.01.1932