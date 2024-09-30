Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна

Место рождения

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

22.11.1867

Дата смерти

25.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1867

Отец: Тикка Абрам Моисеевич

Мать: Тикка (Коукку) Анна Иосифовна

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
18.03.1890

Муж: Лобия Адам Иосифович

Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Лобия Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Лобия Адам Иосифович

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.11.1898

Сын: Лобия Адам Адамович

Отец ребёнка: Лобия Адам Иосифович

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.06.1907

Дочь: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна

Отец ребёнка: Лобия Адам Иосифович

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.08.1910

Дочь: Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна

Отец ребёнка: Лобия Адам Иосифович

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.01.1932

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