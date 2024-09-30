Лобия Адам Иосифович
Место рождения
Дата рождения27.03.1856
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1886
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
18.03.1890
Рождение ребёнка
01.02.1894
Сын: Лобия Иосиф Адамович
Мать ребёнка: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна
Рождение ребёнка
06.11.1898
Сын: Лобия Адам Адамович
Мать ребёнка: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна
Рождение ребёнка
?.06.1907
Дочь: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна
Мать ребёнка: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна
Рождение ребёнка
13.08.1910
Дочь: Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна
Мать ребёнка: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна
Смерть
Около 1925