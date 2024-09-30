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Лобия Адам Иосифович

Место рождения

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.03.1856

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Лобия Александр Адамович

Мать ребёнка: не указана

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
18.03.1890

Жена: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна

Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Лобия Иосиф Адамович

Мать ребёнка: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.11.1898

Сын: Лобия Адам Адамович

Мать ребёнка: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.06.1907

Дочь: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна

Мать ребёнка: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.08.1910

Дочь: Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна

Мать ребёнка: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1925

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