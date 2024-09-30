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Лобия Адам Адамович

Место рождения

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1898

Отец: Лобия Адам Иосифович

Мать: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.06.1932

Жена: Лобиа (Коттилайнен) Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
25.02.1933

Сын: Лобия Виктор Адамович

Мать ребёнка: Лобиа (Коттилайнен) Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
06.04.1935

Сын: Лобия Вальтер Адамович

Мать ребёнка: Лобиа (Коттилайнен) Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
14.04.1936

Сын: Лобия Вальтер Адамович

Мать ребёнка: Лобиа (Коттилайнен) Анна Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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