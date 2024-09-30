Лобия Адам Адамович
Место рождения
Дата рождения06.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1898
Отец: Лобия Адам Иосифович
Бракосочетание
29.06.1932
Рождение ребёнка
25.02.1933
Мать ребёнка: Лобиа (Коттилайнен) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
06.04.1935
Мать ребёнка: Лобиа (Коттилайнен) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
14.04.1936
Мать ребёнка: Лобиа (Коттилайнен) Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно