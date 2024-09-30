Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна
Место рождения
Дата рождения13.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1910
Отец: Лобия Адам Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1934
Дочь: (Хуопалайнен) Хильда Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1937
Дочь: (Хуопалайнен) Хелми Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Смерть
Неизвестно