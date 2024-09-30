Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна

Место рождения

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1910

Отец: Лобия Адам Иосифович

Мать: Лобиа (Тикка) Ева Абрамовна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1934

Дочь: (Хуопалайнен) Хильда Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1937

Дочь: (Хуопалайнен) Хелми Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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