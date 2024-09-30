Хуопалайнен Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1934
Дочь: (Хуопалайнен) Хильда Петровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна
Рождение ребёнка
05.01.1937
Дочь: (Хуопалайнен) Хелми Петровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна
Смерть
Неизвестно