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Хуопалайнен Петр Иванович

Место рождения

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908

Отец: Хуопалайнен Иван Адамович

Мать: Хуопалайнен (Саволайнен) Софья Адамовна

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна

Рождение ребёнка
26.09.1934

Дочь: (Хуопалайнен) Хильда Петровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна

Рождение ребёнка
05.01.1937

Дочь: (Хуопалайнен) Хелми Петровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Лобиа) Ольга Адамовна

Смерть
Неизвестно

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