Хуопалайнен (Саволайнен) Софья Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Саволайнен) Софья Адамовна

Место рождения

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

09.02.1880

Дата смерти

12.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1899

Муж: Хуопалайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Хуопалайнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Хуопалайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1911

Сын: Хуопалайнен Тойво Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
12.01.1914

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