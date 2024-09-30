Хуопалайнен (Саволайнен) Софья Адамовна
Место рождения
Дата рождения09.02.1880
Дата смерти12.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1899
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Хуопалайнен Иван Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
21.11.1908
Сын: Хуопалайнен Петр Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
04.06.1911
Сын: Хуопалайнен Тойво Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Смерть
12.01.1914