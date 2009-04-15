Синкевич Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.2009
Сын: Синкевич Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Красноперова Анастасия Владимировна
г. Ижевск
Рождение ребёнка
01.12.2010
Сын: Синкевич Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Красноперова Анастасия Владимировна
г. Ижевск
Рождение ребёнка
31.01.2013
Сын: Синкевич Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Красноперова Анастасия Владимировна
г. Ижевск
Бракосочетание
Неизвестно