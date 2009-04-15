Синкевич Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синкевич Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.2009

Сын: Синкевич Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Красноперова Анастасия Владимировна

г. Ижевск
Рождение ребёнка
01.12.2010

Сын: Синкевич Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Красноперова Анастасия Владимировна

г. Ижевск
Рождение ребёнка
31.01.2013

Сын: Синкевич Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Красноперова Анастасия Владимировна

г. Ижевск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Анастасия Владимировна

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