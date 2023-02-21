Красноперова (Иноземцева) Анастасия (Евгения) Владимировна
Место рожденияг. Ижевск
Дата рождения25.09.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1988
г. Ижевск
Рождение ребёнка
15.04.2009
Сын: Синкевич Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Синкевич Алексей Владимирович
г. Ижевск
Рождение ребёнка
01.12.2010
Сын: Синкевич Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Синкевич Алексей Владимирович
г. Ижевск
Рождение ребёнка
31.01.2013
Сын: Синкевич Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Синкевич Алексей Владимирович
г. Ижевск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно