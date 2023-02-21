Красноперова (Иноземцева) Анастасия (Евгения) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперова (Иноземцева) Анастасия (Евгения) Владимировна

Красноперова (Иноземцева) Анастасия (Евгения) Владимировна

avatar

Место рождения

г. Ижевск

Дата рождения

25.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1988

Отец: Иноземцев Игорь Николаевич

Мать: Шпичук Елена Евгеньевна

г. Ижевск
Рождение ребёнка
15.04.2009

Сын: Синкевич Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Синкевич Алексей Владимирович

г. Ижевск
Рождение ребёнка
01.12.2010

Сын: Синкевич Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Синкевич Алексей Владимирович

г. Ижевск
Рождение ребёнка
31.01.2013

Сын: Синкевич Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Синкевич Алексей Владимирович

г. Ижевск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноперов Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синкевич Алексей Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close