Синкевич Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синкевич Михаил Алексеевич

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Место рождения

г. Ижевск

Дата рождения

01.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2010

Отец: Синкевич Алексей Владимирович

Мать: Красноперова Анастасия Владимировна

г. Ижевск
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