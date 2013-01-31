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Синкевич Максим Алексеевич
Синкевич Максим Алексеевич
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Место рождения
г. Ижевск
Дата рождения
31.01.2013
Пол
Мужской
Отец
Синкевич Алексей Владимирович
1972 г.р.
Мать
Красноперова (Иноземцева) Анастасия (Евгения) Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2013
Отец:
Синкевич Алексей Владимирович
Мать:
Красноперова Анастасия Владимировна
г. Ижевск
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