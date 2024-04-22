Волконская (Мельгунова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1770 ст.
Дата смерти21.08.1853 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1770 ст.
Бракосочетание
Около 1792
Работа или профессия
?.12.1848
Должность: статс-дама При дворе Николая I.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.08.1853 ст.
Суханово, Егорьевск, Московская область
Захоронена в своём имении Суханово, Московская губерния.