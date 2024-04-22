Волконская (Мельгунова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Мельгунова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.05.1770 ст.

Дата смерти

21.08.1853 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1770 ст.

Отец: Мельгунов Алексей Петрович

Мать: Мельгунова Наталья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1792

Муж: Волконский Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
?.12.1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Должность: статс-дама При дворе Николая I.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.08.1853 ст.
Суханово, Егорьевск, Московская область
Захоронена в своём имении Суханово, Московская губерния.
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