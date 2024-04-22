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Мельгунов Алексей Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.02.1722

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Около 1746
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Камер-паж при дворе Елизаветы Петровны.
Бракосочетание
Около 1747

Жена: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Жена: Лермант Маргарита Парменовна, род. около 1727, умерла до 1768.
Работа или профессия
1756
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Адъютант царя Петра Фёдоровича.
Военная служба
1761
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-поручик
Военная служба
1764
Генерал-губернатор Новороссийской губернии.
Работа или профессия
1765
Москва, город федерального значения Москва
Сенатор и президент Камер-коллегии.
Бракосочетание
01.05.1766

Жена: Мельгунова Наталья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.05.1770 ст.

Дочь: Волконская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Мельгунова Наталья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
С 1777 по 1788
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Генерал-губернатор Ярославского наместничества. Открыл в Ярославле сиротский дом и народное училище, в Холмогорах — мореходное училище; покровительствовал масонам: при нём в Ярославле была масонская л... Показать все
Военная служба
1778
Генерал-губернатор Костромского наместничества.
Военная служба
С 1780 по 1788
Генерал-губернатор Вологодского наместничества.
Военная служба
С 1780 по 1784
Генерал-губернатор Архангельского наместничества.
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1788
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похоронен в Спасской (Больничной) церкви Ярославского Толгского монастыря.
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