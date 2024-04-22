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Волконский Дмитрий Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1764

Дата смерти

30.09.1812 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Или 1767. Князь.
Военная служба
04.03.1788 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: капитан
Бракосочетание
Около 1792

Жена: Волконская Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
31.12.1792 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: полковник
Военная служба
1794
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: полковник Отличился в польской кампании.
Военная служба
08.05.1797 ст.
Воинское звание: генерал-майор Должность: генерал-губернатор Архангельский.
Военная служба
18.10.1798 ст.
Воинское звание: генерал-лейтенант Должность: генерал-губернатор Архангельский.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.09.1812 ст.
Суханово, Егорьевск, Московская область
Умер в селе Малинки, Рязанская губерния. Захоронен в имении Суханово, Московская губерния.
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