Волконский Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти30.09.1812 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Или 1767. Князь.
Военная служба
04.03.1788 ст.
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: капитан
Бракосочетание
Около 1792
Военная служба
31.12.1792 ст.
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: полковник
Военная служба
1794
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: полковник Отличился в польской кампании.
Военная служба
08.05.1797 ст.
Воинское звание: генерал-майор Должность: генерал-губернатор Архангельский.
Военная служба
18.10.1798 ст.
Воинское звание: генерал-лейтенант Должность: генерал-губернатор Архангельский.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1812 ст.
Суханово, Егорьевск, Московская область
Умер в селе Малинки, Рязанская губерния. Захоронен в имении Суханово, Московская губерния.