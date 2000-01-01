Пронин Феоктист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронин Феоктист

Пронин Феоктист

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Пронин Лев Павлович

Мать: Пронина Прасковья

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пронин Иван

Мать ребёнка: Пронина Домна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пронин Захар

Мать ребёнка: Пронина Домна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пронин Сидор

Мать ребёнка: Пронина Домна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пронин Андрей

Мать ребёнка: Пронина Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Домна

Смерть
1821
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close