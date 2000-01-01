Пронин Феоктист
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Пронин Лев Павлович
Мать: Пронина Прасковья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пронин Иван
Мать ребёнка: Пронина Домна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пронин Захар
Мать ребёнка: Пронина Домна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пронин Сидор
Мать ребёнка: Пронина Домна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пронин Андрей
Мать ребёнка: Пронина Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Домна
Смерть
1821