Пронин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Пронин Феоктист

Мать: Пронина Домна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Пронина Анна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пронин Михаил

Мать ребёнка: Пронина Анна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Пронина Анна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пронин Егор

Мать ребёнка: Пронина Анна

Смерть
1855
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