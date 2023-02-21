Пронин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Пронин Феоктист
Мать: Пронина Домна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Пронина Анна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Пронин Михаил
Мать ребёнка: Пронина Анна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Пронина Анна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пронин Егор
Мать ребёнка: Пронина Анна
Смерть
1855