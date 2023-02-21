Пронина Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пронин Иван

Отец ребёнка: Пронин Феоктист

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пронин Захар

Отец ребёнка: Пронин Феоктист

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пронин Сидор

Отец ребёнка: Пронин Феоктист

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пронин Андрей

Отец ребёнка: Пронин Феоктист

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Феоктист

Смерть
Неизвестно
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