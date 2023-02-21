Пронина Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пронин Иван
Отец ребёнка: Пронин Феоктист
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пронин Захар
Отец ребёнка: Пронин Феоктист
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пронин Сидор
Отец ребёнка: Пронин Феоктист
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пронин Андрей
Отец ребёнка: Пронин Феоктист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронин Феоктист
Смерть
Неизвестно