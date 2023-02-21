Пронин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Пронин Иван
Мать: Пронина Анна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пронин Иван
Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пронин Григорий
Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пронин Федот
Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пронин Марк
Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно