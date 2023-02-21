Пронин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пронин Иван

Мать: Пронина Анна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пронин Иван

Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пронин Григорий

Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пронин Федот

Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пронин Марк

Мать ребёнка: Пронина Соломония Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Соломония Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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