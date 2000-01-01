Пронина Соломония Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Соломония Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Пронин Михаил

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пронин Иван

Отец ребёнка: Пронин Михаил

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пронин Григорий

Отец ребёнка: Пронин Михаил

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пронин Федот

Отец ребёнка: Пронин Михаил

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пронин Марк

Отец ребёнка: Пронин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Михаил

Смерть
Неизвестно
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