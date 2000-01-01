Пронина Соломония Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Пронин Михаил
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пронин Иван
Отец ребёнка: Пронин Михаил
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пронин Григорий
Отец ребёнка: Пронин Михаил
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пронин Федот
Отец ребёнка: Пронин Михаил
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пронин Марк
Отец ребёнка: Пронин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронин Михаил
Смерть
Неизвестно