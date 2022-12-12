Пронин Лев Павлович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пронин Феоктист
Мать ребёнка: Пронина Прасковья
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Пронина Прасковья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Пронина Прасковья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Пронина Прасковья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пронин Лев
Мать ребёнка: Пронина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Прасковья
Смерть
1820