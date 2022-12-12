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Пронин Лев Павлович

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Место рождения

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Пронин Феоктист

Мать ребёнка: Пронина Прасковья

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Пронина Прасковья

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Пронина Прасковья

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Пронина Прасковья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пронин Лев

Мать ребёнка: Пронина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Прасковья

Смерть
1820
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