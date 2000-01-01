Пронина (Пикалова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Пикалов Ермолай
Мать: Пикалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пронин Феоктист
Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пронин Лев
Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронин Лев Павлович
Смерть
Неизвестно