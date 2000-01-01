Пронина (Пикалова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Пикалова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Пикалов Ермолай

Мать: Пикалова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Пронин Феоктист

Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пронин Лев

Отец ребёнка: Пронин Лев Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Лев Павлович

Смерть
Неизвестно
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