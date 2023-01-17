Пикалов Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Ермолай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Пикалов Иван

Мать: Пикалова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Пикалов Фирс

Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пронина Прасковья

Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пикалов Никифор

Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Пикалов Иван

Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Пикалов Пётр

Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Ирина Ивановна

Смерть
1786
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