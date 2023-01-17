Пикалов Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Пикалов Иван
Рождение ребёнка
1755
Сын: Пикалов Фирс
Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна
Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пронина Прасковья
Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пикалов Никифор
Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Пикалов Иван
Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Пикалов Пётр
Мать ребёнка: Пикалова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикалова Ирина Ивановна
Смерть
1786