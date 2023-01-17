Пикалов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Пикалов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Пикалов Степан
Мать ребёнка: Пикалова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Пикалов Ермолай
Мать ребёнка: Пикалова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пикалов Наум
Мать ребёнка: Пикалова Авдотья Яковлевна
Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770