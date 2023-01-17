Пикалов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Пикалов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Пикалов Степан

Мать ребёнка: Пикалова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Пикалов Ермолай

Мать ребёнка: Пикалова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Пикалов Наум

Мать ребёнка: Пикалова Авдотья Яковлевна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Авдотья Яковлевна

Смерть
1770
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