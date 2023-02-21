Пикалов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Пикалов Иван
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Глотова Лукерья
Мать ребёнка: Пикалова Авдотья
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пикалов Аким
Мать ребёнка: Пикалова Авдотья
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пикалов Гаврил
Мать ребёнка: Пикалова Авдотья
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Котова Прасковья
Мать ребёнка: Пикалова Авдотья
Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикалова Авдотья
Смерть
1781