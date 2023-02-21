Пикалов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Пикалов Иван

Мать: Пикалова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Глотова Лукерья

Мать ребёнка: Пикалова Авдотья

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пикалов Аким

Мать ребёнка: Пикалова Авдотья

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пикалов Гаврил

Мать ребёнка: Пикалова Авдотья

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Котова Прасковья

Мать ребёнка: Пикалова Авдотья

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Авдотья

Смерть
1781
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