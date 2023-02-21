Пикалов Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Гаврил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Пикалов Степан

Мать: Пикалова Авдотья

Смерть
1765
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