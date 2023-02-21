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Пикалов Гаврил
Пикалов Гаврил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1763
Дата смерти
1765
Пол
Мужской
Отец
Пикалов Степан
1736 г.р.
Мать
Пикалова Авдотья
1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Пикалов Степан
Мать:
Пикалова Авдотья
Смерть
1765
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