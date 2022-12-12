Пикалова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова Авдотья

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Место рождения

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Глотова Лукерья

Отец ребёнка: Пикалов Степан

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пикалов Аким

Отец ребёнка: Пикалов Степан

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пикалов Гаврил

Отец ребёнка: Пикалов Степан

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Котова Прасковья

Отец ребёнка: Пикалов Степан

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Степан

Смерть
1791
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