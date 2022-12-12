Пикалова Авдотья
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1791
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Глотова Лукерья
Отец ребёнка: Пикалов Степан
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пикалов Аким
Отец ребёнка: Пикалов Степан
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пикалов Гаврил
Отец ребёнка: Пикалов Степан
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Котова Прасковья
Отец ребёнка: Пикалов Степан
Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Степан
Смерть
1791