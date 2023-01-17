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Пикалов Фирс

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Место рождения

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Пикалов Ермолай

Мать: Пикалова Ирина Ивановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Малютина Ирина

Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Пикалов Давид

Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пикалов Василий

Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пикалов Василий

Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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