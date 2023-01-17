Пикалов Фирс
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Пикалов Ермолай
Мать: Пикалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Малютина Ирина
Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пикалов Давид
Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пикалов Василий
Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пикалов Василий
Мать ребёнка: Пикалова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно