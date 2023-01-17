Пикалова (Леденёва) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Леденёва) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Малютина Ирина

Отец ребёнка: Пикалов Фирс

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Пикалов Фирс

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Пикалов Давид

Отец ребёнка: Пикалов Фирс

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пикалов Василий

Отец ребёнка: Пикалов Фирс

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пикалов Василий

Отец ребёнка: Пикалов Фирс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Фирс

Смерть
Неизвестно
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