Пикалова (Леденёва) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Малютина Ирина
Отец ребёнка: Пикалов Фирс
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Пикалов Фирс
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пикалов Давид
Отец ребёнка: Пикалов Фирс
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пикалов Василий
Отец ребёнка: Пикалов Фирс
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пикалов Василий
Отец ребёнка: Пикалов Фирс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Фирс
Смерть
Неизвестно