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Пикалов Василий

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Место рождения

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Пикалов Фирс

Мать: Пикалова Анастасия Ивановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пикалов Борис

Мать ребёнка: Пикалова Мавра

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пикалов Максим

Мать ребёнка: Пикалова Мавра

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Пикалова Мавра

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пикалов Константин

Мать ребёнка: Пикалова Мавра

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Пикалова Мавра

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Пикалова Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Мавра

Смерть
Неизвестно
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