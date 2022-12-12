Пикалов Василий
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Пикалов Фирс
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пикалов Борис
Мать ребёнка: Пикалова Мавра
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пикалов Максим
Мать ребёнка: Пикалова Мавра
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Пикалова Мавра
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пикалов Константин
Мать ребёнка: Пикалова Мавра
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Пикалова Мавра
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Пикалова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикалова Мавра
Смерть
Неизвестно