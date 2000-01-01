Пикалова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пикалов Борис

Отец ребёнка: Пикалов Василий

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пикалов Максим

Отец ребёнка: Пикалов Василий

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Пикалов Василий

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пикалов Константин

Отец ребёнка: Пикалов Василий

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Пикалов Василий

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Пикалов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Василий

Смерть
Неизвестно
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