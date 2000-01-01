Пикалова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пикалов Борис
Отец ребёнка: Пикалов Василий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пикалов Максим
Отец ребёнка: Пикалов Василий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Пикалов Василий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пикалов Константин
Отец ребёнка: Пикалов Василий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Пикалов Василий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Пикалов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Василий
Смерть
Неизвестно