Пикалов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Пикалов Ермолай
Мать: Пикалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пикалов Михаил
Мать ребёнка: Пикалова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Пикалова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Федосия
Мать ребёнка: Пикалова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пикалов Артём
Мать ребёнка: Пикалова Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789