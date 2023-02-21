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Пикалов Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Пикалов Ермолай

Мать: Пикалова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пикалов Михаил

Мать ребёнка: Пикалова Марфа Степановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Пикалова Марфа Степановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Федосия

Мать ребёнка: Пикалова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Пикалов Артём

Мать ребёнка: Пикалова Марфа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Марфа Степановна

Смерть
1789
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