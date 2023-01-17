Пикалова (Мешкова) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикалова (Мешкова) Марфа Степановна

Пикалова (Мешкова) Марфа Степановна

avatar

Место рождения

Баловнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Баловнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пикалов Михаил

Отец ребёнка: Пикалов Никифор

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Пикалов Никифор

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Пикалов Никифор

Рождение ребёнка
1788

Сын: Пикалов Артём

Отец ребёнка: Пикалов Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Никифор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close