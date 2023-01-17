Пикалова (Мешкова) Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пикалов Михаил
Отец ребёнка: Пикалов Никифор
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Пикалов Никифор
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Пикалов Никифор
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пикалов Артём
Отец ребёнка: Пикалов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Никифор
Смерть
Неизвестно