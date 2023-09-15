Пикалов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Михаил

Место рождения

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Пикалов Никифор

Мать: Пикалова Марфа Степановна

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Пикалов Никифор

Мать ребёнка: Пикалова Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пикалов Логин

Мать ребёнка: Пикалова Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пикалов Филипп

Мать ребёнка: Пикалова Прасковья

Рождение ребёнка
1816

Сын: Пикалов Давид

Мать ребёнка: Пикалова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Федора Антоновна

Смерть
1828
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