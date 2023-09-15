Пикалов Михаил
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Пикалов Никифор
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пикалов Никифор
Мать ребёнка: Пикалова Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пикалов Логин
Мать ребёнка: Пикалова Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пикалов Филипп
Мать ребёнка: Пикалова Прасковья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пикалов Давид
Мать ребёнка: Пикалова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикалова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828