Пикалова (Селюкова) Федора Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пикалов Никифор
Отец ребёнка: Пикалов Михаил
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пикалов Логин
Отец ребёнка: Пикалов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Михаил
Смерть
Неизвестно