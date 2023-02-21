Пикалова (Селюкова) Федора Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Селюкова) Федора Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пикалов Никифор

Отец ребёнка: Пикалов Михаил

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пикалов Логин

Отец ребёнка: Пикалов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Михаил

Смерть
Неизвестно
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