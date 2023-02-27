Вахрушев Анфим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Николай Анфимович
Мать ребёнка: Вахрушева Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вахрушева Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Александр Анфимович
Мать ребёнка: Вахрушева Федосья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Бейер (Вахрушева) Елизавета Анфимовна
Мать ребёнка: Вахрушева Федосья Семёновна
Смерть
Неизвестно