Вахрушев Анфим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушев Анфим Алексеевич

Вахрушев Анфим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Николай Анфимович

Мать ребёнка: Вахрушева Федосья Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Павел Анфимович

Мать ребёнка: Вахрушева Федосья Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Александр Анфимович

Мать ребёнка: Вахрушева Федосья Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Федосья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Бейер (Вахрушева) Елизавета Анфимовна

Мать ребёнка: Вахрушева Федосья Семёновна

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.